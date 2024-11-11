〈東科-KY法說〉積極布局助聽器、高端耳機 越南廠貢獻營收5成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-11 18:08

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揚聲器製造商東科 - KY（3588）今 (11) 日召開法說會，執行董事張東益指出，除了積極布局助聽器及高端耳機市場，也將開發新型態聲學產品；另外，早在 2018 年川普打貿易戰時，東科 - KY 就已在越南設廠，目前越南廠已貢獻集團 50% 營收，未來如有需要可提升至 70% 產能。

張東益表示，雖然目前公司產品尚未列入關稅清單，但為因應未來可能的政策變化，除了越南廠外，也正在評估第三生產基地，他舉例，目前三星等客戶就堅持要在越南生產，顯示分散生產基地的重要性。

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在新事業布局方面，張東益看好 OTC 助聽器市場潛力，已取得 ISO13485 醫療器材製造認證，並與澳洲上市公司 Audeara 策略結盟，Audeara 的 CEO 本身是醫生 ，有別於一般耳機通路，將選擇以診所為主要銷售通路。

在專業音訊市場，東科 - KY 積極開發電吉他、DJ 專用耳機及遊戲耳機等產品，並攜手歐洲高端品牌，開發 100% 可回收的環保產品，張東益表示，未來還將推出針對老年族群的電視用藍牙擴音器，以及具有音樂功能的智慧枕頭等創新產品。