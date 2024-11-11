〈東科-KY法說〉Q3獲利3.4億元季年雙增 前三季EPS 10.62元賺贏去年全年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-11 18:01

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揚聲器製造商東科 - KY(5225-TW) 今 (11) 日召開第三季法說會，受惠日系及美系客戶需求強勁，稅後純益 3.4 億元呈年季雙增，創下歷史單季新高，每股純益 4.52 元；前三季稅後純益 7.9 億元，年增 88%，每股純益 10.62 元，同樣創歷史新高，並已賺贏去年全年的 8.02 元。

東科 - KY 執行董事張東益指出，今年第三季在日系及歐美系客戶成長強勁帶動下，日系客戶占比提升至 31.5%，歐美系客戶占比增至 28.7%，雖然韓系客戶仍是最大營收來源，但占比已由去年同期的 50.1% 降至 35.8%，客戶結構持續優化。

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在產品結構方面，個人音訊系統占比達 23.8%、家用音訊系統占 59.6%、穿戴式音訊占 8.8%。其中個人音訊和穿戴式音訊分別較去年同期大幅成長 61.9% 及 97.2%。

展望未來，張東益認為耳機市場將持續成長，除了基本的聲音功能外，耳機已成為時尚配件的一部分，東科 - KY 將在助聽器、一般耳機及特殊用途耳機等領域持續布局，目前穿戴式音訊產品已呈現倍數成長，證明營運策略奏效。

東科 - KY 第 3 季營收 38 億元，季增 23.9%，年增 6.3%；毛利率 19.2%，季增 0.3 個百分點，年增 3.8 個百分點；營業利益 3.9 億元，季增 63.8%，年增 88.0%；營益率 10.4%，季增 2.5 個百分點，年增 4.5 個百分點；稅後純益 3.4 億元，季增 28.4%，年增 54.5%，每股純益 4.52 元。