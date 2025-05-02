鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至12.62元，預估目標價為435元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 12:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.8元下修至12.62元，其中最高估值13.95元，最低估值11.08元，預估目標價為435元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.95(13.95)
|16.92
|19.65
|最低值
|11.08(11.08)
|13.37
|14.76
|平均值
|12.69(12.73)
|14.57
|16.87
|中位數
|12.62(12.8)
|14.14
|16.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73,310,000
|83,391,000
|90,288,410
|最低值
|67,898,000
|75,117,870
|82,018,740
|平均值
|71,016,860
|78,564,270
|87,185,800
|中位數
|71,139,100
|78,313,000
|88,679,110
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.45
|12.65
|13.85
|10.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,786,293
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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