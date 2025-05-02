search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至12.62元，預估目標價為435元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 12:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.8元下修至12.62元，其中最高估值13.95元，最低估值11.08元，預估目標價為435元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值13.95(13.95)16.9219.65
最低值11.08(11.08)13.3714.76
平均值12.69(12.73)14.5716.87
中位數12.62(12.8)14.1416.97

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值73,310,00083,391,00090,288,410
最低值67,898,00075,117,87082,018,740
平均值71,016,86078,564,27087,185,800
中位數71,139,10078,313,00088,679,110

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS10.4512.6513.8510.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,786,29364,567,69768,744,70158,622,050

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
研華339.5+0.74%
美元/台幣31.394-1.95%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
研華

48.28%

勝率

延伸閱讀


Empty