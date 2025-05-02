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〈焦點股〉台光電首季賺逾1股本 PCB原物料股3檔亮燈漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-02 11:13

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台光電董事長董定宇。(鉅亨網記者張欽發攝)

CCL 廠台光電 (2383-TW) 受惠 AI 伺服器的高度需求， 2025 年第一季營收及獲利雙雙改寫新高，單季稅後純益 34.69 億元，賺回超過一個股本，單季每股純益達 10.01 元，台光電今 (2) 日攻上漲停並帶動包括富喬 (1815-TW)、達邁 (3645-TW) 攻漲停。

台光電 2025 年第一季營收 216.8 億元，創新高，毛利率 30.4%，季增 1.95 個百分點，年增 1.43 個百分點，稅後純益 34.69 億元，季增 31%，年增 75.38%，每股純益 10.01 元，這也是台光電首度單季賺回超過 1 個股本。


同時，台光電今日股價盤中攻上漲停價 611 元，成交量放大到 8200 張，並強勢站上 所有均線，除同屬 CCL 廠的台燿 (6274-TW) 上漲之外，並帶動買盤切入包括富喬、達邁，股價也攻上漲停。

台光電在產能規劃上也展現企圖心，為因應市場強勁需求，今年從第 2 季至第 4 季，台光電的中國黃石，馬來西亞檳城，中國中山等廠將陸續開出新產能，2025 總產能增加 20% 以上，台光電在規模上的領先將進一步擴大。

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