〈關稅衝擊〉工總：支持政院特別條例撥補台電千億 籲朝野共同協商助產業克服難關
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-02 13:41
為因應產業受關稅衝擊，行政院近期通過 4,100 億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中 1,000 億元預計撥補台電。工業總會今 (2) 日表達支持，認為除了能穩定電價，也強調值此產業面臨不確定時期，全國應共同因應，盼未來立法院審議時，朝野能共同協商，幫助產業克服難關。
工總理事長潘俊榮指出，對美國近期實施或研議對各國加徵對等關稅，各國已陸續展開關稅措施及貿易談判，除了造成國際關稅變化與地緣政治風險加大，更有可能引發國際經濟及物價的波動隱憂，都令產業界感到十分憂心。
潘俊榮表示，尤其以勞動部昨 (1) 日公布最新無薪假統計，目前台灣共 131 家、2,266 人實施無薪假，較上期增加 21 家、584 人，主要是製造業無薪假增加居多。包括；車床銑床製造業、基本金屬製造業、電子零組件業皆因訂單減少，而實施無薪假所致。
為因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性，工總表示，政府通過的 4,100 億草案內，有 930 億元挹注產業支持方案，1,000 億撥補台電，以調節能源價格，也減少對物價影響。工總強調，除了支持撥補，也強調此舉能穩定電價，值此產業面臨關稅不確定時期，更需要全國一心共同因應，期盼未來立法院審議時，朝野能共同幫助台灣產業克服難關、扎根發展。
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