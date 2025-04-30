台光電Q1營收及獲利雙創新高 單季首度賺逾1股本 EPS達10.01元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-30 15:44

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高階 PCB 基材廠台光電 (2383-TW) 受惠 AI 伺服器的高度需求，營收及獲利連創新高，台光電 (2383-TW) 今 (30) 日公布最新獲利資訊，2025 年第一 季營收及獲利雙雙改寫新高，單季稅後純益 34.69 億元，賺回超過一個股本，單季每股純益達 10.01 元。

台光電 2025 年第一季營收 216.8 億元，創新高，毛利率 30.4%，季增 1.95 個百分點，年增 1.43 個百分點，稅後純益 34.69 億元，季增 31%，年增 75.38%，每股純益 10.01 元，這也是台光電首度單季賺回超過 1 個股本。

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展望未來，台光電指出，公司對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從 AI 應用、雲端服務、邊緣運算、至低軌衛星，預期都將維持成長動能，全年營運前景可期。

台光電經多年耕耘，技術領先，在高速材料領域已站上市占率龍頭位置多年，成為全球知名 AI 伺服器及交換器巨頭的主要供應商。隨著新一代平台對算力要求持續提升，高性能材料需求也隨之增加，這將進一步推動高階銅箔基板用量成長及台光電市佔率。

台光電也看到新 AI 軟體將 AI 運算從雲端移至邊緣，帶動相關需求增溫，例如 AI PC 及手機等產品。台光電在 HDI/SLP 材料技術領先同業，市佔率穩居全球第一，將成為邊緣運算浪潮下最大受惠者。

台光電在產能規劃上也展現企圖心，為因應市場強勁需求，今年從第 2 季至第 4 季，台光電的中國黃石，馬來西亞檳城，中國中山等廠將陸續開出新產能，2025 總產能增加 20% 以上，台光電在規模上的領先將進一步擴大。