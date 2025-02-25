雄獅去年本業獲利創紀錄 EPS 9.81元 擬配息7.5元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-25 18:09

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國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (25) 日公布去年財報，稅後純益 9.15 億元，每股純益(EPS)9.81 元，本業創獲利新高紀錄，董事會也通過 2024 年盈餘分配案，每股擬配發現金股利 7.5 元，為歷年次高，配息率達 76.45 %，以今日收盤價 128.5 元計算，現金股利殖利率 5.8%。

雄獅去年合併營收 283 億元，年增 30.74%，稅後純益 9.15 億元，雄獅說明，此主要是受惠去年旅遊市場爆發成長，以日本、歐洲和東南亞等產品線別表現最佳。

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另一方面，雄獅也提到，2023 年 EPS 15.21 元，是包含對子公司旅天下喪失控制權的業外投資利益，認列 EPS 達 5.7 元，若排除該投資利益，2024 年獲利應屬歷年新高。

展望今年，雄獅看好，隨著航空公司增加航點和增班，包括客製包團、深度旅遊等需求也持續增加，旅遊需求續熱無虞，其中，日本仍是國人出國首選，賞櫻、立山雪牆、大阪世博和神戶開航等話題均可望擴大旅遊商機，而歐洲、美加等長程線，訂單能見度已到暑假檔期。