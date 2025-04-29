反補貼再出手 歐盟對中國營建機械加徵66.7%關稅
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-29 10:49
歐盟委員會週一（28 日）宣布，已對中國進口的高空作業升降機械設備徵收高達 66.7% 的關稅，原因是調查發現，中國製造商受益於不公平補貼，並以人為壓低的價格在歐盟市場銷售。
路透社報導指出，歐盟此次針對中國行動升降設備（MAE）的額外關稅將在 20.6% 至 66.7% 之間不等，旨在保護本地製造商在年產值逾 10 億歐元的市場中維持競爭力。
調查結果顯示，中國移動升降設備製造商透過優惠融資、政府補助，以及以低於市場價格取得原料的方式，獲得不公平優勢。
歐盟委員會指出，從 2020 年到 2022 年 10 月，中國企業在歐盟市場的佔有率已從 29% 上升至 41%，產品價格普遍低於歐盟本地競爭對手約兩成。
新關稅將適用於包括湖南星邦智慧裝備股份有限公司、中聯重科智慧高空作業機械公司，以及浙江鼎力機械股份有限公司等中國企業。在歐盟本地製造商方面，法國企業豪洛特（Haulotte）和瑪尼托（Manitou）是主要代表。
這項措施是歐盟近期對中國產品採取的一系列反傾銷及反補貼行動的一部分，包括去年 10 月針對中國電動車的大規模調查。目前，歐盟已對近 80 種中國產品施加反傾銷或反補貼關稅，涉及領域從卡車輪胎到熨衣板等。
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