反補貼再出手 歐盟對中國營建機械加徵66.7%關稅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-29 10:49

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歐盟委員會週一（28 日）宣布，已對中國進口的高空作業升降機械設備徵收高達 66.7% 的關稅，原因是調查發現，中國製造商受益於不公平補貼，並以人為壓低的價格在歐盟市場銷售。

路透社報導指出，歐盟此次針對中國行動升降設備（MAE）的額外關稅將在 20.6% 至 66.7% 之間不等，旨在保護本地製造商在年產值逾 10 億歐元的市場中維持競爭力。

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調查結果顯示，中國移動升降設備製造商透過優惠融資、政府補助，以及以低於市場價格取得原料的方式，獲得不公平優勢。

歐盟委員會指出，從 2020 年到 2022 年 10 月，中國企業在歐盟市場的佔有率已從 29% 上升至 41%，產品價格普遍低於歐盟本地競爭對手約兩成。

新關稅將適用於包括湖南星邦智慧裝備股份有限公司、中聯重科智慧高空作業機械公司，以及浙江鼎力機械股份有限公司等中國企業。在歐盟本地製造商方面，法國企業豪洛特（Haulotte）和瑪尼托（Manitou）是主要代表。