鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司RBLX-US的目標價調升至70元，幅度約6.06%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 06:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)提出目標價估值：中位數由66元上修至70元，調升幅度6.06%。其中最高估值83元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Roblox公司評價：積極樂觀20位、保持中立10位、保守悲觀2位。
Roblox公司今(7日)收盤價為67.12元。近5日股價上漲6.06%，標普指數上漲0.2%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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