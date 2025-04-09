鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為30.82元
鉅亨網新聞中心 2025-04-09 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元上修至1.24元，其中最高估值1.45元，最低估值0.98元，預估目標價為30.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.45(1.43)
|1.87
|1.73
|2.49
|最低值
|0.98(0.98)
|1.06
|0.95
|1.39
|平均值
|1.24(1.21)
|1.42
|1.5
|1.88
|中位數
|1.24(1.2)
|1.37
|1.59
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.25億
|21.20億
|20.26億
|最低值
|15.31億
|16.36億
|16.14億
|平均值
|16.77億
|18.48億
|19.14億
|中位數
|16.55億
|18.00億
|20.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|營業收入
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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