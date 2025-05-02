鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估下修至2.1元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元下修至2.1元，其中最高估值2.41元，最低估值2.06元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.41(2.31)
|3.22
|4.19
|最低值
|2.06(2.06)
|2.78
|4.19
|平均值
|2.17(2.17)
|2.92
|4.19
|中位數
|2.1(2.14)
|2.84
|4.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.32億
|16.81億
|19.32億
|最低值
|13.77億
|16.09億
|19.32億
|平均值
|14.11億
|16.39億
|19.32億
|中位數
|14.18億
|16.32億
|19.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.99
|0.73
|1.24
|2.13
|2.02
|營業收入
|5.15億
|5.35億
|8.89億
|11.69億
|12.01億
詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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