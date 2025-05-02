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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估下修至2.1元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元下修至2.1元，其中最高估值2.41元，最低估值2.06元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.41(2.31)3.224.19
最低值2.06(2.06)2.784.19
平均值2.17(2.17)2.924.19
中位數2.1(2.14)2.844.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值14.32億16.81億19.32億
最低值13.77億16.09億19.32億
平均值14.11億16.39億19.32億
中位數14.18億16.32億19.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.990.731.242.132.02
營業收入5.15億5.35億8.89億11.69億12.01億

詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAON

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