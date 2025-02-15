鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO-US的目標價調升至240元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)提出目標價估值：中位數由232.5元上修至240元，調升幅度3.23%。其中最高估值250元，最低估值174元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Lincoln Electric Holdings, Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Lincoln Electric Holdings, Inc.今(15日)收盤價為214.785元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.52%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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