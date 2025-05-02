鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至17.2元，預估目標價為227.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.76元上修至17.2元，其中最高估值21.48元，最低估值15.05元，預估目標價為227.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.48(21.48)
|25.75
|25
|最低值
|15.05(13.9)
|19
|20.95
|平均值
|17.25(16.94)
|21.34
|23.12
|中位數
|17.2(16.76)
|21.08
|23.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|616.03億
|668.11億
|717.14億
|最低值
|572.14億
|618.71億
|708.33億
|平均值
|596.71億
|645.06億
|712.73億
|中位數
|600.34億
|650.11億
|712.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|營業收入
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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