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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至17.2元，預估目標價為227.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 04:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.76元上修至17.2元，其中最高估值21.48元，最低估值15.05元，預估目標價為227.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值21.48(21.48)25.7525
最低值15.05(13.9)1920.95
平均值17.25(16.94)21.3423.12
中位數17.2(16.76)21.0823.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值616.03億668.11億717.14億
最低值572.14億618.71億708.33億
平均值596.71億645.06億712.73億
中位數600.34億650.11億712.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.314.96-5.22-1.2016.99
營業收入447.91億505.88億514.12億570.94億641.06億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

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