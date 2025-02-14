鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)EPS預估下修至9.06元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 00:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.21元下修至9.06元，其中最高估值9.72元，最低估值8.69元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.72(9.72)
|10.58
|10.05
|10.6
|最低值
|8.69(8.69)
|9.14
|10.05
|10.6
|平均值
|9.1(9.18)
|9.94
|10.05
|10.6
|中位數
|9.06(9.21)
|10.1
|10.05
|10.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.94億
|44.34億
|42.67億
|44.57億
|最低值
|38.83億
|40.85億
|42.67億
|44.57億
|平均值
|40.55億
|42.62億
|42.67億
|44.57億
|中位數
|41.10億
|42.67億
|42.67億
|44.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.42
|4.60
|8.04
|9.37
|營業收入
|26.57億
|32.32億
|37.60億
|41.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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