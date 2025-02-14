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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)EPS預估下修至9.06元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 00:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.21元下修至9.06元，其中最高估值9.72元，最低估值8.69元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.72(9.72)10.5810.0510.6
最低值8.69(8.69)9.1410.0510.6
平均值9.1(9.18)9.9410.0510.6
中位數9.06(9.21)10.110.0510.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.94億44.34億42.67億44.57億
最低值38.83億40.85億42.67億44.57億
平均值40.55億42.62億42.67億44.57億
中位數41.10億42.67億42.67億44.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.424.608.049.37
營業收入26.57億32.32億37.60億41.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLECO

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