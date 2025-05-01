鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO-US的目標價調降至230元，幅度約4.56%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)提出目標價估值：中位數由241元下修至230元，調降幅度4.56%。其中最高估值255元，最低估值179元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Lincoln Electric Holdings, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Lincoln Electric Holdings, Inc.今(1日)收盤價為176.2元。近5日股價下跌4.56%，標普指數上漲3.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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