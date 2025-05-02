鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-12.42元，預估目標價為413.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 04:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-13.36元上修至-12.42元，其中最高估值-6.02元，最低估值-20.17元，預估目標價為413.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-6.02(-4.76)
|12.46
|34.92
|60.8
|最低值
|-20.17(-21.21)
|-14.7
|-4.6
|29.05
|平均值
|-12.65(-13)
|0.88
|20.41
|45.77
|中位數
|-12.42(-13.36)
|2.51
|23.52
|48.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.88億
|12.84億
|20.95億
|31.97億
|最低值
|4.86億
|7.51億
|10.57億
|23.61億
|平均值
|6.10億
|10.50億
|16.94億
|26.95億
|中位數
|6.20億
|10.50億
|16.92億
|26.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.09
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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