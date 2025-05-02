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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-12.42元，預估目標價為413.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 04:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-13.36元上修至-12.42元，其中最高估值-6.02元，最低估值-20.17元，預估目標價為413.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-6.02(-4.76)12.4634.9260.8
最低值-20.17(-21.21)-14.7-4.629.05
平均值-12.65(-13)0.8820.4145.77
中位數-12.42(-13.36)2.5123.5248.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.88億12.84億20.95億31.97億
最低值4.86億7.51億10.57億23.61億
平均值6.10億10.50億16.94億26.95億
中位數6.20億10.50億16.92億26.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.09-14.63-17.23-19.99-21.90
營業收入0.000.000.000.001.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

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