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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為58.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.3元下修至2.21元，其中最高估值2.85元，最低估值1.85元，預估目標價為58.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.85(2.85)4.085.974.6
最低值1.85(1.85)2.73.24.6
平均值2.34(2.37)3.474.424.6
中位數2.21(2.3)3.534.244.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值277.97億304.51億313.57億309.55億
最低值252.55億255.40億257.04億309.55億
平均值267.16億282.49億285.99億309.55億
中位數267.39億283.40億287.82億309.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.224.474.100.821.57
營業收入205.80億193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIP

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