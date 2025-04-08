search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.59元下修至2.51元，其中最高估值3.5元，最低估值2.05元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.5(3.5)4.595.974.6
最低值2.05(2.2)2.63.14.6
平均值2.65(2.7)3.684.314.6
中位數2.51(2.59)3.634.124.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值277.47億291.33億298.62億309.55億
最低值252.55億255.40億257.04億309.55億
平均值268.40億280.68億282.64億309.55億
中位數271.37億282.96億280.89億309.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.224.474.100.821.57
營業收入205.80億193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIP

相關行情

台股首頁我要存股
國際紙業46.9959-2.05%

延伸閱讀


Empty