鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為58.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.42元下修至2.3元，其中最高估值2.85元，最低估值1.85元，預估目標價為58.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.85(2.84)
|4.08
|5.97
|4.6
|最低值
|1.85(2.05)
|2.7
|3.2
|4.6
|平均值
|2.37(2.47)
|3.48
|4.42
|4.6
|中位數
|2.3(2.42)
|3.53
|4.24
|4.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|277.97億
|304.51億
|313.57億
|309.55億
|最低值
|252.55億
|255.40億
|257.04億
|309.55億
|平均值
|267.23億
|282.08億
|285.99億
|309.55億
|中位數
|267.39億
|283.40億
|287.82億
|309.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.22
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|營業收入
|205.80億
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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