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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至48元，預估目標價為385.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2025年EPS預估：中位數由48.8元下修至48元，其中最高估值52.37元，最低估值42.48元，預估目標價為385.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值52.37(52.37)68.2278.65
最低值42.48(42.48)55.4462.8
平均值47.39(48.06)61.9871.31
中位數48(48.8)60.9372.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值181.37億193.66億214.12億
最低值176.26億181.25億194.05億
平均值179.50億187.09億203.41億
中位數179.93億186.98億202.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.7834.6215.1960.1931.78
營業收入95.98億118.66億120.60億145.86億172.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEG

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