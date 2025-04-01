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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為60.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 00:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.64元下修至2.59元，其中最高估值3.5元，最低估值2.2元，預估目標價為60.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.5(3.5)4.595.974.48
最低值2.2(2.2)2.734.48
平均值2.7(2.72)3.74.314.48
中位數2.59(2.64)3.634.094.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值281.96億301.03億312.91億312.57億
最低值266.96億277.61億281.81億312.57億
平均值272.87億287.38億298.24億312.57億
中位數271.43億287.23億299.13億312.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.224.474.100.821.57
營業收入205.80億193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIP

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