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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡特彼勒CAT-US的目標價調升至355元，幅度約5.97%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對卡特彼勒(CAT-US)提出目標價估值：中位數由335元上修至355元，調升幅度5.97%。其中最高估值460元，最低估值243元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予卡特彼勒評價：積極樂觀10位、保持中立15位、保守悲觀2位。

卡特彼勒今(1日)收盤價為318.04元。近5日股價上漲5.97%，標普指數上漲3.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CAT市場預估目標價

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