鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡特彼勒CAT-US的目標價調降至335元，幅度約5.63%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡特彼勒(CAT-US)提出目標價估值：中位數由355元下修至335元，調降幅度5.63%。其中最高估值460元，最低估值243元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予卡特彼勒評價：積極樂觀9位、保持中立15位、保守悲觀3位。
卡特彼勒今(28日)收盤價為306.45元。近5日股價上漲5.63%，標普指數上漲4.59%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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