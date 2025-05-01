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鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.74元，預估目標價為6.77元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.74元，其中最高估值0.82元，最低估值0.62元，預估目標價為6.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.82(0.82)0.760.71
最低值0.62(0.62)0.650.69
平均值0.73(0.73)0.70.7
中位數0.74(0.71)0.690.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值133.00億128.30億128.30億
最低值108.07億104.70億119.06億
平均值120.45億119.81億123.68億
中位數120.37億123.12億123.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.470.400.230.360.73
營業收入152.20億141.85億183.20億287.47億310.71億

詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNMR

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