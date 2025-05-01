鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.74元，預估目標價為6.77元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.74元，其中最高估值0.82元，最低估值0.62元，預估目標價為6.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.82(0.82)
|0.76
|0.71
|最低值
|0.62(0.62)
|0.65
|0.69
|平均值
|0.73(0.73)
|0.7
|0.7
|中位數
|0.74(0.71)
|0.69
|0.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|133.00億
|128.30億
|128.30億
|最低值
|108.07億
|104.70億
|119.06億
|平均值
|120.45億
|119.81億
|123.68億
|中位數
|120.37億
|123.12億
|123.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.47
|0.40
|0.23
|0.36
|0.73
|營業收入
|152.20億
|141.85億
|183.20億
|287.47億
|310.71億
詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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