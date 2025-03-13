鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至13.19元，預估目標價為312.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 22:18
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.43元下修至13.19元，其中最高估值14.15元，最低估值11.95元，預估目標價為312.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.15(18.03)
|21.87
|26.39
|最低值
|11.95(11.95)
|15.4
|16.49
|平均值
|13.08(13.74)
|18.53
|21.18
|中位數
|13.19(13.43)
|18.19
|20.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36.87億
|47.47億
|52.13億
|最低值
|32.44億
|38.63億
|40.99億
|平均值
|35.22億
|41.64億
|45.28億
|中位數
|35.28億
|41.53億
|43.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.22
|17.08
|11.61
|6.37
|9.08
|營業收入
|22.84億
|33.07億
|27.79億
|24.43億
|29.96億
詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.47元，預估目標價為42.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調升至191.5元，幅度約4.93%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調降至149元，幅度約3.25%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估下修至18.41元，預估目標價為497.50元
上一篇
下一篇