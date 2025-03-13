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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至13.19元，預估目標價為312.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 22:18


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.43元下修至13.19元，其中最高估值14.15元，最低估值11.95元，預估目標價為312.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值14.15(18.03)21.8726.39
最低值11.95(11.95)15.416.49
平均值13.08(13.74)18.5321.18
中位數13.19(13.43)18.1920.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值36.87億47.47億52.13億
最低值32.44億38.63億40.99億
平均值35.22億41.64億45.28億
中位數35.28億41.53億43.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2217.0811.616.379.08
營業收入22.84億33.07億27.79億24.43億29.96億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

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