鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至5.06元，預估目標價為177.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.68元上修至5.06元，其中最高估值5.18元，最低估值4.6元，預估目標價為177.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.18(4.82)
|5.96
|6.7
|6.92
|最低值
|4.6(4.6)
|5.18
|5.85
|6.92
|平均值
|4.94(4.69)
|5.58
|6.25
|6.92
|中位數
|5.06(4.68)
|5.65
|6.23
|6.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|88.59億
|101.81億
|108.61億
|118.04億
|最低值
|86.07億
|94.75億
|105.02億
|118.04億
|平均值
|87.44億
|97.13億
|106.52億
|118.04億
|中位數
|87.65億
|96.67億
|106.21億
|118.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.43
|2.10
|2.39
|2.50
|3.75
|營業收入
|64.69億
|61.00億
|64.04億
|68.37億
|77.19億
詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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