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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至5.06元，預估目標價為177.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.68元上修至5.06元，其中最高估值5.18元，最低估值4.6元，預估目標價為177.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.18(4.82)5.966.76.92
最低值4.6(4.6)5.185.856.92
平均值4.94(4.69)5.586.256.92
中位數5.06(4.68)5.656.236.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值88.59億101.81億108.61億118.04億
最低值86.07億94.75億105.02億118.04億
平均值87.44億97.13億106.52億118.04億
中位數87.65億96.67億106.21億118.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.432.102.392.503.75
營業收入64.69億61.00億64.04億68.37億77.19億

詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSFM

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