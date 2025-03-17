search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場SFM-US的目標價調升至175元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心 2025-03-17 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)提出目標價估值：中位數由167.5元上修至175元，調升幅度4.48%。其中最高估值200元，最低估值136元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予豆芽農夫市場評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀0位。

豆芽農夫市場今(17日)收盤價為136.75元。近5日股價下跌4.48%，標普指數下跌2.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SFM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
豆芽農夫市場136.752.37%

延伸閱讀


Empty