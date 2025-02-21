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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場SFM-US的目標價調升至180元，幅度約28.57%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)提出目標價估值：中位數由140元上修至180元，調升幅度28.57%。其中最高估值200元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予豆芽農夫市場評價：積極樂觀3位、保持中立8位、保守悲觀0位。

豆芽農夫市場今(21日)收盤價為169.8元。近5日股價下跌28.57%，標普指數上漲0.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SFM市場預估目標價

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