search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至4.44元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.25元上修至4.44元，其中最高估值4.82元，最低估值4.04元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.82(4.5)5.496.256.92
最低值4.04(4.04)4.345.96.92
平均值4.42(4.26)5.076.076.92
中位數4.44(4.25)5.256.076.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值87.60億97.49億106.28億118.04億
最低值83.49億91.93億103.71億118.04億
平均值86.10億95.45億104.89億118.04億
中位數86.70億95.49億104.68億118.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.432.102.392.50
營業收入64.69億61.00億64.04億68.37億

詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSFM

相關行情

台股首頁我要存股
豆芽農夫市場169.8-3.51%

延伸閱讀


Empty