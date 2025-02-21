鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至4.44元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.25元上修至4.44元，其中最高估值4.82元，最低估值4.04元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.82(4.5)
|5.49
|6.25
|6.92
|最低值
|4.04(4.04)
|4.34
|5.9
|6.92
|平均值
|4.42(4.26)
|5.07
|6.07
|6.92
|中位數
|4.44(4.25)
|5.25
|6.07
|6.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|87.60億
|97.49億
|106.28億
|118.04億
|最低值
|83.49億
|91.93億
|103.71億
|118.04億
|平均值
|86.10億
|95.45億
|104.89億
|118.04億
|中位數
|86.70億
|95.49億
|104.68億
|118.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.43
|2.10
|2.39
|2.50
|營業收入
|64.69億
|61.00億
|64.04億
|68.37億
詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為15.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為160.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場SFM-US的目標價調升至180元，幅度約28.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%
上一篇
下一篇