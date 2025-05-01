北京釋放對美談判訊號？中方官媒「玉淵潭天」罕見發文談關稅立場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-01 13:57

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中國官媒央視旗下的社群媒體「玉淵譚天」於週三（30 日）援引消息來源指出，近期美國方面透過多種渠道主動釋出訊號，希望能與中方展開關於關稅問題的對話與協商。

報導中提到，美國總統川普與其經貿團隊近來頻頻對外強調，正在與中國進行貿易相關溝通。國際貿易談判專家分析就指出，美方如此積極發聲，正反映出其迫切希望重啟談判的態度。

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「玉淵譚天」進一步分析指出，基於川普政府正面臨來自國內經濟與民意的雙重壓力，從談判策略角度觀察，目前可能是美方更為著急。

文章稱，隨著「跌」這個詞頻頻出現，川普這幾週以來頻頻發出中美「正在聯繫」或者「已經聯繫」的消息。4 月下旬，川普就頻繁公開表示願「非常友好」地與中國對話，並考慮大幅降低關稅，而這些消息也引起市場出現反彈，使川普變本加厲。

短短 10 天內，川普及其團隊至少 11 次提到與中國接觸，試圖利用話題穩定市場、同時逼迫中方回談。

儘管如此，「玉淵譚天」認為，中方在美方尚未拿出具體行動之前，沒有必要倉促進入談判。但若美方展現出足夠的誠意，中方也可藉機觀察其真實立場，進一步掌握在談判與對抗之間的主導權。

此外，「玉淵譚天」也指出，中國對 7 類中重稀土實施出口管制，但美國對此類稀土的提煉能力為零，軍工項目恐遭重創。分析就指出，美方儲備難以支撐長期所需。

《紐約時報》報導也表示，美國家庭多數生活用品從中國進口比例高達 95%，若供應中斷，將導致民生物資極度匱乏，消費者苦不堪言。

同時，在積極推動與印度、日本、韓國等國談判中，川普也正試圖藉宣稱與中方談判，對其他談判對手施加壓力、逼迫其讓步。

「玉淵潭天」表示，川普正在使用一種「戰略不確定」的策略，透過釋放中方急於找美國談判的訊息，為其他談判對手製造時間壓力，迫使其急於與美國達成談判結果，進而讓美方獲得更多利益。

文章指出，中國是被美國徵稅最高的國家，若連中國都要作出巨大的讓步，主動去找美國談判，那對其他國家而言，能夠爭取的空間就非常有限。

「玉淵譚天」是誰？

根據中國官方資料，「玉淵譚天」是中國中央廣播電視總台在 2019 年中美貿易摩擦升溫的背景下所推出的一個新媒體新聞專欄。中國官方指出，這個專欄的推出，是因應當前全球局勢快速變化、中國希望對外講好自身故事的需求而誕生。

「玉淵譚天」的核心關注點包括中美高層互動、經貿關係、台海局勢、南海問題等涉及中國核心利益的議題，試圖從外交、軍事、經濟與安全層面呈現中國的立場與觀點。

對中國而言，這是一次主動參與國際輿論戰的重要實踐；對台灣讀者來說，這也可作為觀察中國媒體策略與敘事方式的一扇窗口，有助研判美中關係可能的發展。

《玉淵潭天》發布全文：

【前哨】美方透過多管道主動與中方接觸，希望就關稅問題進行談判

譚主從消息人士獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判​​。

近期，美國總統川普和經貿團隊頻頻放風，表示美國正在與中國進行經貿談判。

國際經貿談判專家跟譚主分析，美國越是頻繁釋放消息，就越顯現出其急於推動談判的心理。

關於談，商務部發言人先前有回應：如果美方真想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施，透過平等對話找到解決分歧的辦法。

從談判的角度來講，目前，美國一定是更著急的那一方。

目前，川普政府面臨​​多重壓力，首先是經濟壓力。

美國商務部 4 月 30 日公布的最新數據顯示，2025 年第一季美國國內生產毛額（GDP）季減以年率計算萎縮 0.3%。

過去兩年，美國 GDP 成長率基本上略高於 2%，但川普政府的關稅政策已經開始衝擊美國經濟。

這不是美國第一個出現下跌的經濟指標，透過對川普政府宣布加徵所謂「對等」關稅以來的外媒報導進行分析，譚主發現，過去不到一個月的時間，「跌」這個詞頻頻出現：

4 月 8 日，美國股市高開低走，三大指數收盤集體下跌。

4 月 16 日，美國股市當日收盤大幅下跌。

4 月 21 日，美國股市下跌，美元匯率跌至近三年低點，投資人對美國經濟前景感到擔憂。

有趣的是，就在市場「跌跌不休」的同時，川普政府也在同步上演著另一齣「大戲」。

4 月 9 日，也就是美股暴跌後沒幾天，川普政府突然來了個政策「急轉彎」：宣布對大部分國家暫緩 90 天實施所謂「對等」關稅。

明眼人都能看出來，背後是經濟壓力、市場動盪和國際反制的重重考量。

緊接著，川普開始了他的「話術表演」。

4 月 17 日，川普第一次提到在和中國討論關稅協議，而前一天，美股三大股指全線下跌。

從這天起，川普開始頻繁地、拐彎抹角地暗示：我們和中國在聯繫。

但市場並未買帳，川普這邊「創造事實」，那邊美股該跌還是跌，一路探底。直到 4 月 21 日，美股跌到了谷底，美元也疲軟不堪。

這時候，光靠「模糊表述」顯然已經不夠用了。於是，川普開始明確表示，不僅要「非常友好地與中國談」，還要「大幅降低」對華關稅，希望能夠達成貿易協議。一直到 4 月 25 日，川普連續四天基本上每天都會釋放一次中美「正在聯繫」或「已經聯繫」的訊息。

這話一出，效果立竿見影。美股應聲上漲，美元也開始走強。

眼看這種套路有用，川普和他的經貿團隊就開始「硬蹭」中國，短短 10 天之內，至少就說了 11 次「在和中國聯繫」。

在美國沒有實質舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望與中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權。

除了經濟上的壓力，在輿論上，川普政府的壓力也很大。

川普上台以來，有關關稅話題的境外社群媒體討論超過了 2000 萬條。

2 月 1 日美國加徵關稅時，美國老百姓懷疑和焦慮的態度約佔 65%。而到了四月初，對關稅反對的聲音比例直接升到了 80% 左右。

這是為什麼？

首先，關稅反噬了美國製造業。

中國目前已對 7 類中重稀土相關物項實施出口管制。《彭博社》報導指出，「美國國內目前對這 7 類中重稀土進行精煉的能力為零。」

而此類稀土例如鏑、釔、釓等都是軍工武器所需要的，據分析，目前美國的稀土儲備只能滿足幾個月而不是幾年的需求，美國的軍工項目將受到嚴重影響。

從對外貿易來看，美國更是自絕於全球市場之外。

透過開源平台可以看到，與上海港一片繁忙的景像不同，美國最大、最繁忙貨櫃港口洛杉磯港顯得十分冷清。

該港執行董事吉恩 · 塞羅卡（Gene Seroka）表示，由於美國關稅政策的影響，洛杉磯港下週入境貨運量預計將比去年同期下跌超過 35%。

但在大洋彼岸的中國寧波舟山港老塘山作業區，4 月有大概 40 艘巴西大豆船靠岸，相較於去年同期的 27 艘次，增加了約 48%。

而目前，譚主從港口獨家了解到，進口的美國大豆數量已經銳減。根據聯合國數據，2024 年美國出口大豆中 51.7% 都銷往中國，中國是美國大豆的最大客戶。

同時，不只大豆，豬肉等美國對華出口農產品都受到很大的影響。

從美國國內的供應鏈來看，失去中國製造的美國家庭，很有可能會陷入「家徒四壁」的困境。

前不久《紐約時報》發布了一則數據視覺化報導，從廁所到臥室，詳細列舉出了美國家庭中每一類商品從中國進口的比例，烤麵包機、雨傘、鬧鐘等商品從中國進口的佔比都超過了 95%。

也就是說，一但這些商品無法順利從中國進口，美國民眾將面臨在國內幾乎斷供的困境。

在這種情況下，川普政府希望盡快在關稅中找到突破口，重新營造「美國贏了」的敘事。

於是，在與他國的談判中，川普政府還是想藉中國說事。

最近一段時間，美國正逐步推動跟印度、日本和韓國的談判。

但是，談判進度卻不如美國所願。

在同日本的首輪談判後，日本並沒有答應美國的任何一項要求，雙方只是規劃了接下來的談判安排。

事實上，在派經濟再生大臣赴美談判前，日本首相石破茂就提到「不準備作重大讓步」。首輪談判後，石破茂又提到，「日本並不打算唯命是從地按照美方要求承擔更多負擔。」

跟韓國的談判也是類似的情形。儘管美國財長貝森特稱美韓很快將達成諒解協議，但韓國產業通商資源部官員回應，在 6 月 3 日韓國總統選舉前雙方不可能敲定協議。

在多數國家都保持觀望的情況下，川普頻繁釋放在與中國談判的消息，還有一重重要的意圖。

國際經貿談判專家跟譚主分析：

首個與美國達成協議的國家，會提供後續談判重要參考。其他國家都會根據首個協議，來判斷哪些方面存在與美國博弈和談判的空間。中國是被加徵所謂「對等」關稅最高的國家，如果連中國都要作出巨大的讓步，主動去找美國談判，那對其他國家而言，能夠爭取的空間就非常有限了。

也就是說，透過釋放中方急於找美國談判的訊息，川普試圖給其他談判對手製造時間壓力，迫使其出於這樣的壓力，急於與美國達成談判結果，從而向美方讓渡更多利益。

透過回溯川普過往的多次發言和傳記，譚主發現，這都屬於他的一種交易策略。

從談判的角度來說，川普運用的是「戰略不確定」策略。

說穿了，就是故意不照常理出牌。川普團隊認為，「確定性」在談判桌上反而是個阻礙。如果對手搞不懂你的邏輯，就得花費大量時間和精力去分析、去判斷，資訊處理成本大大增加，一不小心，就可能掉進「誤判」的坑裡。

用這種方式，擾亂對手的陣腳，增加對手的焦慮，最終迫使對手在資訊不對稱的情況下做出讓步。

【談判分析】

但實際上，洞穿美國的談判心理，就會發現，在接觸方面，我們不是理虧的一方，也不該藏著掖著，我們很坦然。

對於川普所謂的「戰略不確定」，其實也沒有什麼好迷惑的。有「不確定」，那我們就消除「不確定」——美方如果想和中方進行接觸，中方就利用這些接觸意圖，逼出其真實的意圖，更好地掌握主動權。

這種談判與博弈，講歷史，5000 年文明累積了太多智慧與經歷，講實操，對美鬥爭，我們也有的是經驗和策略。

說到底，還是那句話：

談，大門敞開，打，奉陪到底。