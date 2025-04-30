中國禁令只是開始 AI擴散規則恐使輝達損失280億美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-30 10:35

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川普政府近期禁止輝達 (NVDA-US) 向中國銷售人工智慧（AI）晶片，此舉不僅削弱該公司未來的成長潛力，也為華為等競爭對手創造機會，但這可能只是開端，根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，不到一個月內，被視為史上最嚴格的「AI 擴散規則」（AI-Diffusion Rules）將正式生效，恐使輝達損失 280 億美元。

AI 擴散規則限制美國 AI 晶片的出口數量，影響範圍涵蓋包括以色列、瑞士、印度、沙烏地阿拉伯等多個被視為美國友好的國家。

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根據新規，全球國家將被劃分為三個層級進行 AI 晶片管制：第一級包含台灣與其他 17 個國家，可無限制地向美國購買 AI 晶片；第二級涵蓋約 120 個國家，需受到配額限制；第三級如中國、俄羅斯、伊朗與北韓則完全禁止取得美國 AI 晶片與算力。

這些限制同樣針對微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等大型美企，禁止它們在第二級市場設立大型 AI 資料中心。其背後意圖是阻止中國透過第三國繞過出口管制、取得 AI 晶片或運算能力。

非中國市場也受創，輝達營收恐減兩成

儘管 ChatGPT 引爆 AI 熱潮，輝達的大多數營收仍來自美國以外地區。根據美銀分析師 Vivek Arya 估算，輝達去年約四分之一的營收，來自將受新限制影響的非中國市場，加上中國禁令損失約 4% 的營收，總損失可能高達 10%。若照市場預估的本會計年度 2010 億美元營收計算，損失總金額將達 280 億美元。

對輝達而言，全球 AI 收入流向非美國企業將是最壞的情況。不過，也存在較緩和的發展可能。例如，TD Cowen 分析師指出，川普政府或許會擴大第一級國家名單，讓更多國家可無限制採購 GPU 晶片。

輝達批評政策錯誤，但恐難逆轉

輝達早在拜登任期末就曾批評 AI 擴散規則「誤導且無效」，但該政策如今在川普政府主導下推行的可能性越來越高，輝達恐難力挽狂瀾。

本月初，川普政府也更進一步，禁止輝達銷售專為中國市場設計的 H20 晶片，加上對中國強硬的貿易戰言論，使輝達進退兩難。

即使面臨限制，中國發展 AI 的企圖心仍未減退。根據《華爾街日報》報導，華為正準備測試可與輝達 H100 抗衡的 AI 晶片，消息一出導致輝達股價當日下跌 2%，今年累計跌幅已超過 20%。

輝達積極遊說，嘗試以談判解套

為爭取政策改變，執行長黃仁勳曾於今年 1 月親赴白宮會晤美國總統川普，並於 4 月出席在海湖莊園的募款晚宴，但成效似乎有限。