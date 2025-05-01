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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE HealthCare Technologies IncGEHC-US的目標價調降至90元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)提出目標價估值：中位數由96元下修至90元，調降幅度6.25%。其中最高估值115元，最低估值74元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予GE HealthCare Technologies Inc評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀1位。

GE HealthCare Technologies Inc今(1日)收盤價為70.33元。近5日股價上漲6.25%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GEHC市場預估目標價

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GE HealthCare Technologies Inc70.33+3.29%

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