鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems IncCVLT-US的目標價調升至190元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)提出目標價估值：中位數由180元上修至190元，調升幅度5.56%。其中最高估值200元，最低估值168元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Commvault Systems Inc評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Commvault Systems Inc今(1日)收盤價為166.205元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲5.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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