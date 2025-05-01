首家金融業冠名贊助！3×3籃球躍上國際 台北永豐旺寶成軍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-01 17:54

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永豐銀行今（1）日宣布冠名贊助「台北永豐旺寶」（Taipei SinoPac Wanbao）職業籃球隊，共同推動 3×3 籃球躍上國際。永豐銀行董事長曹為實表示，中華台北隊曾獲 2022 年杭州亞運 3×3 籃球競技的男子組金牌佳績 ，突顯台灣球員具備該項競技的實力及潛力；旗下透過冠名贊助台北永豐旺寶，協助球隊參與各地賽事並與全球好手切磋競技，結合企業與金融的力量，將台灣推上國際視野，亦期許與球隊並肩展現奮鬥精神、超越自我，實現「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

3×3 籃球登上奧運 提升國際能見度

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調查指出，籃球為台灣民眾最常從事的前二大球類項目 ；源自街頭的 3×3 籃球賽事相較於 5×5 賽制，具備更緊湊且快速的比賽節奏，吸引廣大年輕球迷喜愛，並自 2020 年起納入夏季奧林匹克運動會（Olympic Games）正式項目，發展備受國際體壇關注。曹為實表示，永豐銀行長期支持在地球隊及各項賽事，發掘且培育具備潛力的球員，經由協助台北永豐旺寶創造接軌各地賽事的橋樑，進一步瞄準奧運舞台，提升台灣於國際體壇的能見度。

支持學生、職業球隊 建構完整舞台

除台北永豐旺寶外，永豐銀行表示，旗下亦贊助「政大雄鷹」籃球隊與「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，為唯一同時贊助大專學生球隊、5×5 及 3×3 職業球隊的金融業者，鼓勵優秀學子適性發展亦為運動員建構完整舞台。永豐銀行亦連續三年（2022~24）榮獲教育部體育署頒發「體育推手獎」肯定。