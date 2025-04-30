鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為75.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.73元上修至3.8元，其中最高估值3.87元，最低估值3.65元，預估目標價為75.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.87(3.85)
|4.42
|4.6
|4.87
|最低值
|3.65(3.59)
|3.9
|4.2
|4.87
|平均值
|3.77(3.73)
|4.19
|4.44
|4.87
|中位數
|3.8(3.73)
|4.2
|4.49
|4.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.44億
|41.43億
|42.96億
|42.36億
|最低值
|37.99億
|38.92億
|40.44億
|42.36億
|平均值
|38.57億
|40.24億
|41.52億
|42.36億
|中位數
|38.64億
|40.30億
|41.48億
|42.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.14
|3.05
|1.52
|3.71
|3.65
|營業收入
|28.95億
|35.39億
|37.54億
|38.53億
|38.18億
詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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