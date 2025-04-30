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鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為75.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.73元上修至3.8元，其中最高估值3.87元，最低估值3.65元，預估目標價為75.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.87(3.85)4.424.64.87
最低值3.65(3.59)3.94.24.87
平均值3.77(3.73)4.194.444.87
中位數3.8(3.73)4.24.494.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值39.44億41.43億42.96億42.36億
最低值37.99億38.92億40.44億42.36億
平均值38.57億40.24億41.52億42.36億
中位數38.64億40.30億41.48億42.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.143.051.523.713.65
營業收入28.95億35.39億37.54億38.53億38.18億

詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAOS

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