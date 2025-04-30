search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems Inc(CVLT-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.13元，其中最高估值4.21元，最低估值3.93元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值4.21(4.3)5.04
最低值3.93(3.87)4.48
平均值4.11(4.05)4.73
中位數4.13(4.05)4.75

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值11.36億12.99億
最低值11.13億12.25億
平均值11.32億12.67億
中位數11.35億12.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.660.71-0.803.75
營業收入7.23億7.70億7.85億8.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Commvault Systems Inc(CVLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVLT

相關行情

台股首頁我要存股
Commvault Systems Inc168.73+1.67%

延伸閱讀


Empty