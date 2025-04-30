鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems Inc(CVLT-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.13元，其中最高估值4.21元，最低估值3.93元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|4.21(4.3)
|5.04
|最低值
|3.93(3.87)
|4.48
|平均值
|4.11(4.05)
|4.73
|中位數
|4.13(4.05)
|4.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|11.36億
|12.99億
|最低值
|11.13億
|12.25億
|平均值
|11.32億
|12.67億
|中位數
|11.35億
|12.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.66
|0.71
|-0.80
|3.75
|營業收入
|7.23億
|7.70億
|7.85億
|8.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Commvault Systems Inc(CVLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司DAY-US的目標價調降至68元，幅度約4.9%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一太陽能(FSLR-US)EPS預估下修至16.73元，預估目標價為204.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered SharesUBS-US的目標價調升至36.39元，幅度約4.5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為15.63元
上一篇
下一篇