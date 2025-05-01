鉅亨速報 - Factset 最新調查：CGI Inc - Class A(GIB-US)EPS預估上修至5.94元，預估目標價為127.66元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 00:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對CGI Inc - Class A(GIB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.94元，其中最高估值6.15元，最低估值5.7元，預估目標價為127.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.15(6.17)
|6.75
|7.31
|最低值
|5.7(5.7)
|6.22
|6.58
|平均值
|5.92(5.9)
|6.46
|6.98
|中位數
|5.94(5.85)
|6.44
|7.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|117.61億
|124.54億
|129.80億
|最低值
|105.88億
|110.40億
|114.93億
|平均值
|111.84億
|117.20億
|122.99億
|中位數
|112.93億
|117.46億
|124.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.17
|4.35
|4.80
|5.17
|5.45
|營業收入
|90.40億
|95.91億
|100.71億
|106.01億
|107.85億
詳細資訊請看美股內頁：
CGI Inc - Class A(GIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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