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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CGI Inc - Class A(GIB-US)EPS預估上修至5.94元，預估目標價為127.66元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 00:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對CGI Inc - Class A(GIB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.94元，其中最高估值6.15元，最低估值5.7元，預估目標價為127.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.15(6.17)6.757.31
最低值5.7(5.7)6.226.58
平均值5.92(5.9)6.466.98
中位數5.94(5.85)6.447.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值117.61億124.54億129.80億
最低值105.88億110.40億114.93億
平均值111.84億117.20億122.99億
中位數112.93億117.46億124.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.174.354.805.175.45
營業收入90.40億95.91億100.71億106.01億107.85億

詳細資訊請看美股內頁：
CGI Inc - Class A(GIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGIB

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