〈美對等關稅〉美國零售商延後下單 凍結招聘

鉅亨網編譯張祖仁 綜合外電 2025-04-08 21:36

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美國將自周三 (9 日) 起對從越南和中國進口的產品提高關稅。在此之前，美國各地的服裝和配件零售商都在延後下單，並凍結招聘。

這些企業與 Nike (NKE-US) 和 Lululemon (LULU-US) 一樣，都面臨著一個艱難的選擇：透過漲價 40% 來抵消關稅成本，但這可能會嚴重影響銷售額；或者吸收成本上漲並進一步壓縮本已微薄的利潤率。

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然而，與規模較大的競爭對手不同，規模較小的服裝和鞋類製造商缺乏龐大的供應鏈，因此高度依賴越南和中國。

Day Owl 是一家成立 6 年的紐約公司，在越南生產背包，其執行長羅森柏格 (Ian Rosenberger) 已暫停下單。他估計，除非達成協議大幅降低越南的關稅，否則 Day Owl 在 30 天後會破產。

但由於生產周期約為 100 天，等待的時間太長可能會錯過至關重要的返校購物季。他說，「損失已經嚴重到對員工的生存構成威脅。」並補充說，他的 7 名員工一直在詢問是否應該做好失業的準備。

羅森柏格表示，關稅將使他的稅額從 5 美元漲至 22 美元，這促使他將高端包的價格從 155 美元提高到 212 美元。

成員包括 Nike、沃爾瑪 (WMT-US)、Skechers (SKX-US) 和 Deckers (DECK-US) 的美國鞋類分銷商和零售商協會計算得出，一雙在越南生產的售價為 155 美元的跑鞋，在美國商店必須將標價上漲至 220 美元才能抵消 46% 的關稅。

越南已經建立專門的工廠，生產從高科技跑鞋到運動服等各種產品。它是繼中國之後美國第二大服裝和鞋子進口來源地，也是 Nike、愛迪達等品牌的重要製造中心。

川普上周五 (4 日) 與越南領導人蘇林同意討論取消關稅的協議。越南請求美國延後 45 天徵收關稅，並表示將購買更多美國商品。

自 4 月 2 日川普宣布徵收關稅當天收盤以來，Nike 股價已下跌 14%，愛迪達下跌 16%，彪馬下跌 18%，North Face 母公司 VF Corp 下跌 31%。

這些大公司與世界各地的工廠合作，為它們提供了一些談判籌碼，以與供應商分攤關稅成本。VF Corp 發言人表示，該公司「透過其供應鏈的多元化來應對關稅 」 。

小型企業如華盛頓州西雅圖的女性跑步品牌 Oiselle，承擔成本的能力較弱，規劃替代方案的資源也較少。

Oiselle 執行長納特森 (Arielle Knutson) 要求她的 14 名全職員工在日常工作之外制訂兩到三項關稅應急計畫。

Oiselle 從越南採購緊身褲、運動胸罩和跑步上衣，該公司已延後了原本應現在發出的 2026 年春季訂單。

訂購適量的產品並且不要讓太多現金被庫存占用是關鍵。納特森說：「這幾乎是一條難以達成的任務。」

總部位於愛達荷州凱徹姆的戶外服裝品牌 Wild Rye 向中國供應商採購滑雪夾克和山地自行車褲，而中國供應商將從周三開始被徵收額外 34% 的關稅。

創辦人阿貝爾 (Cassie Abel) 表示：「這將給業務帶來巨大壓力。」她已凍結了對 11 名員工的招聘和加薪，並表示企業必須承擔部分關稅上漲，以避免價格上漲 40%。