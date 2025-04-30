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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一太陽能FSLR-US的目標價調降至204元，幅度約13.19%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對第一太陽能(FSLR-US)提出目標價估值：中位數由235元下修至204元，調降幅度13.19%。其中最高估值304元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有38位分析師給予第一太陽能評價：積極樂觀32位、保持中立5位、保守悲觀1位。

第一太陽能今(30日)收盤價為137.24元。近5日股價上漲13.19%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FSLR市場預估目標價

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