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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥REGN-US的目標價調降至850元，幅度約7.31%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)提出目標價估值：中位數由917元下修至850元，調降幅度7.31%。其中最高估值979元，最低估值547元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予雷傑納榮製藥評價：積極樂觀19位、保持中立5位、保守悲觀2位。

雷傑納榮製藥今(30日)收盤價為568.91元。近5日股價下跌7.31%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股REGN市場預估目標價

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雷傑納榮製藥568.91-6.87%

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