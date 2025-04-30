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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.93元下修至0.86元，其中最高估值1.26元，最低估值0.58元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.26(1.1)1.862.72.92
最低值0.58(0.81)1.021.412.14
平均值0.87(0.93)1.4222.53
中位數0.86(0.93)1.381.972.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.41億36.02億41.02億42.66億
最低值30.00億33.60億36.13億39.18億
平均值30.97億34.76億38.87億40.45億
中位數31.31億34.76億38.79億39.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.590.740.930.920.34
營業收入16.59億19.44億21.82億24.55億27.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSGP

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