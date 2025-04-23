鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估下修至39.49元，預估目標價為917.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由40.83元下修至39.49元，其中最高估值47.97元，最低估值33.59元，預估目標價為917.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.97(47.97)
|54.68
|60.47
|72.63
|最低值
|33.59(33.59)
|30.41
|38.69
|41.31
|平均值
|39.34(39.99)
|43.48
|50.76
|55.24
|中位數
|39.49(40.83)
|42.78
|51.84
|57.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|154.99億
|177.78億
|184.82億
|195.20億
|最低值
|130.97億
|132.30億
|148.32億
|153.12億
|平均值
|141.44億
|150.86億
|164.34億
|175.23億
|中位數
|143.25億
|151.00億
|163.38億
|177.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|32.65
|76.40
|40.51
|37.05
|40.90
|營業收入
|84.97億
|160.72億
|121.73億
|131.17億
|142.02億
詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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