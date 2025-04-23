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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估下修至39.49元，預估目標價為917.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由40.83元下修至39.49元，其中最高估值47.97元，最低估值33.59元，預估目標價為917.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.97(47.97)54.6860.4772.63
最低值33.59(33.59)30.4138.6941.31
平均值39.34(39.99)43.4850.7655.24
中位數39.49(40.83)42.7851.8457.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值154.99億177.78億184.82億195.20億
最低值130.97億132.30億148.32億153.12億
平均值141.44億150.86億164.34億175.23億
中位數143.25億151.00億163.38億177.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS32.6576.4040.5137.0540.90
營業收入84.97億160.72億121.73億131.17億142.02億

詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREGN

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