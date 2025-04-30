鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估下修至38.2元，預估目標價為900.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由39.49元下修至38.2元，其中最高估值45.28元，最低估值29.05元，預估目標價為900.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.28(45.28)
|49.38
|60.47
|72.63
|最低值
|29.05(33.59)
|30.41
|38.69
|40.91
|平均值
|38.08(39.19)
|41.62
|49.43
|53.83
|中位數
|38.2(39.49)
|42.2
|50.31
|56.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|149.90億
|161.36億
|177.30億
|188.83億
|最低值
|125.97億
|132.30億
|147.63億
|153.12億
|平均值
|139.19億
|147.39億
|161.76億
|171.92億
|中位數
|138.51億
|147.88億
|161.78億
|174.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|32.65
|76.40
|40.51
|37.05
|40.90
|營業收入
|84.97億
|160.72億
|121.73億
|131.17億
|142.02億
詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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