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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估下修至38.2元，預估目標價為900.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由39.49元下修至38.2元，其中最高估值45.28元，最低估值29.05元，預估目標價為900.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值45.28(45.28)49.3860.4772.63
最低值29.05(33.59)30.4138.6940.91
平均值38.08(39.19)41.6249.4353.83
中位數38.2(39.49)42.250.3156.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值149.90億161.36億177.30億188.83億
最低值125.97億132.30億147.63億153.12億
平均值139.19億147.39億161.76億171.92億
中位數138.51億147.88億161.78億174.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS32.6576.4040.5137.0540.90
營業收入84.97億160.72億121.73億131.17億142.02億

詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREGN

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