鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調升至130.11元，幅度約3.76%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由125.4元上修至130.11元，調升幅度3.76%。其中最高估值136.12元，最低估值112.94元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予歐力士評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。
歐力士今(3日)收盤價為105.79元。近5日股價上漲3.76%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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