鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至6.56元，預估目標價為96.1元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對和碩(4938-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.64元下修至6.56元，其中最高估值7.25元，最低估值5.87元，預估目標價為96.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.25(7.25)
|8.06
|9.14
|最低值
|5.87(5.87)
|5.77
|7.25
|平均值
|6.54(6.6)
|6.99
|8.19
|中位數
|6.56(6.64)
|7.12
|8.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,292,139,860
|1,384,397,010
|1,418,944,280
|最低值
|1,127,644,000
|1,112,688,000
|1,309,462,250
|平均值
|1,206,463,360
|1,271,609,950
|1,364,203,260
|中位數
|1,194,948,470
|1,277,385,260
|1,364,203,260
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.34
|5.9
|5.66
|7.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,125,348,517
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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