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鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至6.56元，預估目標價為96.1元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:11


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對和碩(4938-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.64元下修至6.56元，其中最高估值7.25元，最低估值5.87元，預估目標價為96.1元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.25(7.25)8.069.14
最低值5.87(5.87)5.777.25
平均值6.54(6.6)6.998.19
中位數6.56(6.64)7.128.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值1,292,139,8601,384,397,0101,418,944,280
最低值1,127,644,0001,112,688,0001,309,462,250
平均值1,206,463,3601,271,609,9501,364,203,260
中位數1,194,948,4701,277,385,2601,364,203,260

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.345.95.667.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,125,348,5171,256,783,3941,317,599,1541,263,720,182

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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