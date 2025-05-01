〈能源盤後〉沙烏地阿拉伯擬增產搶市占 原油走跌 創2021年來最大月跌幅

鉅亨網編譯許家華 2025-05-01 05:31

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原油期貨價格周三 (30 日) 穩定下來，創下近三年半以來單月最大跌幅，係因沙烏地阿拉伯示意將增產並擴大市佔，同時全球貿易戰削弱燃料需求前景。

Brent 原油期貨價格下跌 1.13 美元或 1.76%，收每桶 63.12 美元。

美國西德州中質原油期貨下跌 2.21 美元或 3.66%，收每桶 58.21 美元，為 2021 年 3 月以來的最低收盤價。

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本月，Brent 原油價格下跌 15%，WTI 原油價格下跌 18%，雙雙創下 2021 年 11 月以來單月最大跌幅。

在全球最大產油國之一沙烏地阿拉伯稱不願再進一步減產以支撐石油市場，且能承受長期低油價之後，兩大基準油價都下跌。

價格期貨集團高級分析師 Phil Flynn 表示：「這令人擔心，我們是否走向另一場生產戰爭，沙烏地阿拉伯是否想表達他們將奪回市占？我們只能拭目以待。」

本月初，沙烏地阿拉伯推動 OPEC+ 在 5 月實現大於計畫的增產。

消息人士上周向路透社透露，多個 OPEC+ 成員國將在 6 月連續第二個月加大產量。該小組將於 5 月 5 日開會討論產量計畫。

Raymond James 投資策略分析師 Pavel Molchanov 表示：「貿易戰直接減少了石油需求，並阻礙了消費者出行。再加上 OPEC 解除減產，供應過剩的風險正在加劇。」

美國總統川普 4 月 2 日宣布對所有美國進口產品徵收關稅，中國也採取了同樣的措施，引發了世界兩大石油消費國之間的貿易戰。市場擔心全球經濟因而疲軟，進而使油價承壓。

周三公佈的數據顯示，美國經濟第一季萎縮，係因企業為避免成本上升而提前大量進口商品。與此同時，周二公佈的數據顯示，由於對關稅的擔憂加劇，美國消費者信心 4 月跌至近五年來的最低點。

《路透社》的民調顯示，川普的關稅措施可能使全球經濟今年陷入衰退。