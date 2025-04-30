市場供需持續改善中 台虹首季純益季增2.94倍 EPS0.32元

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台虹在 2025 年第二季展望，排除掉美國政府不確定的關稅高速變動因素影響及匯率因素難以掌握之外，法人估計台虹第二季營收將呈現季增，毛利率也可望向上走，主要在市場供需上已有小幅的改善並往好的方向前進。