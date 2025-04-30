search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

市場供需持續改善中 台虹首季純益季增2.94倍 EPS0.32元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-30 18:49

cover image of news article
台虹總經理江宗翰。(鉅亨網記者張欽發攝)

正執行買 1 萬張庫藏股的軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW)，今 (30) 日公布最新獲利資訊，2025 年首季稅後純益 8254 萬元，季增 2.94 倍，年減 37.63%，單季每股純益爲 0.32 元。

FCCL 廠台虹 2025 年第一季營收 22.27 億元，毛利率 18.74%，季增 3.02 個百分點，年減 4.21 個百分點，單季稅後純益 8254 萬元，季增 2.94 倍，年減 37.63%，單季每股純益爲 0.32 元。


台虹在 2025 年第二季展望，排除掉美國政府不確定的關稅高速變動因素影響及匯率因素難以掌握之外，法人估計台虹第二季營收將呈現季增，毛利率也可望向上走，主要在市場供需上已有小幅的改善並往好的方向前進。

台虹 2024 年稅後純益 5.93 億元，年增 40.14%，每股純益 2.53 元，擬配息 2.5 元。

 

文章標籤

FCCL台虹庫藏股EPS

相關行情

台股首頁我要存股
台虹44.5+1.37%

延伸閱讀


Empty