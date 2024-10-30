台虹前三季稅後純益5.71億元超越去年全年 EPS達2.51元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-30 20:18

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CCL(軟性銅箔基板) 廠台虹 (8039-TW) 今 (30) 日公布最新獲利，2024 年第三季台虹稅後純益 1.59 億元，年減 42.38%，單季每股純益 0.65 元，前三季稅後純益 5.71 億元年增 54.57%， 每股純益 2.51 元，已超越 2023 年一整年的獲利。

台虹 2024 年第三季營收 28.53 億元，毛利率 21.24%，季減 4.05 個百分點，年減 4.04 個百分點，單季稅後純益 1.59 億元，季減 43.04%，年減 42.38%，單季每股純益 0.65 元。

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台虹 2024 年前三季營收 77.08 億元，毛利率 23.19%，年增 1.1 個百分點，前三季稅後純益 5.71 億元年增 54.57%， 每股純益 2.51 元。

台虹總經理江宗翰看好 2025 年的消費性電子需求成長，台虹泰國廠的第二條生產線也將在明年 1 月開始建置。

同時，台虹在軟板上游材料的布局完整，目前已經躍升爲全球出貨量最大的軟板上游材料廠，全球市占率約 18.5%，以台虹的生產布局及消費性市場擴張，估計將在 2025 年進一步達成 20% 的市占率。

台虹對於泰國廠的營運進度，江宗翰指出，目前泰國廠的軟板上游材料已陸續通過軟板廠的認證，雖然目前中國大陸的軟板廠需求未見明顯復甦，但泰國廠產品並已部分銷往大陸供貨；而台虹泰國廠的第一條生產線設施在獲軟板廠認證後，目前也正執行安排終端品牌終端客戶的逐一完成認證後大量出貨。

江宗翰指出，台虹泰國廠的第二條生產線也將在明年 1 月開始建置。而泰國廠第二期廠區建設案，目前仍在討論中。