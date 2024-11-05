台虹前10月營收84.52億元勝過2023全年 年增25.47%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-05 18:06
FCCL(軟性銅箔基板) 廠台虹 (8039-TW) 終止營收連續兩年衰退窘況，台虹今 (5) 日公布最新營收，10 月營收爲 7.45 億元，月減 14.71%，年減 2.95%，2024 年 10 月營收 84.52 億元，已超越 2023 年全年的 81.51 億元，年增 25.47%。台虹預計 2025 年達成全球 20% 市占的目標。
同時，台虹 2024 年第三季台虹稅後純益 1.59 億元，年減 42.38%，單季每股純益 0.65 元，前三季稅後純益 5.71 億元年增 54.57%， 每股純益 2.51 元，已超越 2023 年一整年的獲利。
台虹 2024 年第三季營收 28.53 億元，毛利率 21.24%，季減 4.05 個百分點，年減 4.04 個百分點，單季稅後純益 1.59 億元，季減 43.04%，年減 42.38%，單季每股純益 0.65 元。台虹 2024 年前三季營收 77.08 億元，毛利率 23.19%，年增 1.1 個百分點，前三季稅後純益 5.71 億元年增 54.57%， 每股純益 2.51 元。
台虹總經理江宗翰看好 2025 年的消費性電子需求成長，台虹泰國廠的第二條生產線也將在明年 1 月開始建置。
台虹在軟板上游材料的布局完整，目前已經躍升爲全球出貨量最大的軟板上游材料廠，全球市占率約 18.5%，以台虹的生產布局及消費性市場擴張，估計將在 2025 年進一步達成 20% 的市占率。
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