台虹看2025年消費性電子走勢溫和復甦 潛力產品是這三項

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-24 18:50

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軟板產業的市場需求在今年復甦之中，上游原物料廠 FCCL 廠台虹 (8039-TW)2024 年可望中止連續兩年營收衰退走勢，台虹今 (24) 日召開法說會指出，台虹看 2025 年在消費性電子爲溫和復甦走勢，公司並不在追求營收的成長，但更致力於調整訂單與客戶結構的調整，使利潤與風險能取得均衡。

同時，對於 2025 年的營運上，台虹總經理江宗瀚指出，今年 5 月進入量產的泰國廠獲國際客戶的認證進度超越預期，台虹也依原規劃對國際客戶供貨，同時，2025 年對於細線線路、高頻低損損耗材料及半導體市場需求的提升看好。

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台虹指出，對細線路材料的需求，主要由於在數位光學及顯示器的畫素日益提高所衍生的需求，加上目前的手持式裝置對輕薄短小的訴求下，也有越來越多的黨線路設計開發，這方面台虹依原有的競爭優勢，也在配合客戶需求；同時，高頻材料方面，除原有的 Type C 接口及高頻天線之外，目前也看到 AI 伺服器興起而產生內部高頻及高速的傳輸需求。

至於半導體材料方面，台虹也是看到來自面板級封裝及晶圓級封裝等需求，但這些半導體方面的大量需求，在 2025 年年底至 2026 年才會出現。

就軟板上游材料業龍頭的台虹科技而言，到 2024 年前三季稅後純益 5.71 億元年增 54.57%， 每股純益 2.51 元，已超越 2023 年一整年的獲利。前 10 月營收 84.52 億元，已超越 2023 年全年的 81.51 億元，年增 25.47%。但相對公司對於第四季的營運操作趨於保守。

台虹對第四季的營收下滑幅度可能明顯較歷年的的季衰退幅度更明顯，主要在於對接單品質的的嚴格管控、客戶債信的確保；甚至 2025 年營運也在這兩個大指導原則之下，在優化國際客戶已有進一步增加掌握的基礎之下，營收將不見較今年有明顯成長。

在台虹的營收上，2025 年應以第二及第三季爲高峰，台虹指出，2025 年的第一季及第四季營收相對偏淡。